Friendsterは2002年に設立された初期のSNSのひとつであり、特に東南アジアでは強い人気を誇りました。2011年にはSNSからソーシャルゲームサイトに転換し、2015年にはサービス自体が終了したFriendsterでしたが、なんとFriendsterのドメインや商標を取得して新たなアプリを開発し、Friendsterを復活させた人物が現れました。I Bought Friendster for $30k - Here’s What I’m Doing With It | by Mike Carson | Apr, 2026 | Medium