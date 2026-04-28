27日、米ホワイトハウスでの記者会見に臨むレビット報道官＝ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は27日、第2子出産のため入る予定だった産休を返上し、記者会見を開いた。自身とトランプ大統領らが出席していた25日の夕食会での発砲事件について説明するためで、「今日ここに来て、政権の対応を国民に伝えることが賢明だと判断した」と語った。レビット氏は2024年7月、大統領選で演説中