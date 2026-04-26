Photo: mio 電動アシストの後付けもできる時代に。東京ビッグサイトで開催中の『CYCLE MODE TOKYO 2026』（4月25日〜26日）に今年も行ってきました。「SmaChari 本田技研工業株式会社」として出展するHondaブースで見つけたのは、「さまざまな自転車を電動アシスト化する」とブースの担当者が話す「SmaChari（スマチャリ）」。この自転車を電動アシスト化できたら……そんな夢が叶うのです。