第二次トランプ政権の発足は、冷戦後の国際秩序を支えてきた前提を根本から揺さぶり、世界の地政学的なパワーバランスを再編させる大きな転換点となっている。 トランプ政権がアメリカ・ファーストの旗印の下で、同盟国を含む全方位への相互関税の導入や、ベネズエラ、イランといった反米国家に対する軍事的・経済的圧力を強める中、米国自身が既存の国際秩序をかく乱する最大の地政学リスクとなっている。 こうし