ドジャース大谷翔平投手（３１）が初のサイ・ヤング賞受賞へ向け投手に専念する。ドジャースは２７日（日本時間２８日）、本拠地マーリンズ戦に９回二死満塁からタッカーのサヨナラ適時打で５―４で勝利。「１番・ＤＨ」で出場した大谷は９回に１点差に迫る適時二塁打を放つなど、３安打１打点の活躍で勝利に貢献した。劇的な勝利後、デーブ・ロバーツ監督（５３）は２８日（同２９日）のマーリンズ戦に中５日で先発する大谷