旭川市旭山動物園の30代男性職員が「妻の遺体を園内の焼却炉で焼いた」と供述している事件で、３月下旬ごろとみられる時期にこの職員の家に車が突っ込む事故があり、その直後に行方がわからなくなっている30代の妻が目撃されていたことがわかった。 【画像】青いシートでグルグル巻き、黄色いテープも張られ家宅捜索が入った夫婦が住んでいた一軒家 言葉を交わした知人はそのときには異変を感じなかったといい、北海