俳優・寺島進（６２）が２８日、都内で行われた「６５歳からのハワイ」プロジェクト発表会に出席した。寺島は、応援団長として「楽しもう、歳だから。」をキャッチコピーにシニア世代のハワイ旅行を後押しする。還暦については「昔は人生５０年と言われたけど、今は人生１００年時代！後半戦が始まるって感じで！」と目を輝かせた。寺島は、さまざまなハワイ旅行プランが紹介されると「いいんじゃないの！」とノリノリ。続け