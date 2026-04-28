アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会での銃撃事件で逮捕された男が、首都ワシントンの裁判所に初出廷しました。【映像】容疑者が走り抜ける様子（実際の映像）箕輪適記者リポート「容疑者が出廷するのを前に、裁判所の近くでは多くのメディアが集まり、中継の体制を作っています」アメリカメディアによりますと、ロサンゼルス近郊に住むコール・アレン容疑者（31）は27日、首都ワシントンの連邦裁判所に初めて出廷し