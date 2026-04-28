長崎県警察の公式Xが27日に更新され、アニメ『刃牙』『ジョジョの奇妙な冒険』『ドラゴンボール』の登場キャラのポーズをする警察官の写真が話題になっている。【写真】『ジョジョ』『刃牙』激似な警察官！完全再現した仗助＆勇次郎ポーズ公式Xでは「オッス！俺らポーズポリス！ 春の新生活はどうですか？ 俺らは夏に向けて体を鍛えてっぞ 長崎県警は新メンバー(職員)を募集する！ 詳しくはネットで確認だ！ ドラララアァァー