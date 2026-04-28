俳優小沼将大（36）が28日までにXを更新。事務所退所と俳優引退を発表した。声明を通じ「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と発表。「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と記述。今後については「