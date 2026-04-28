ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内で引退会見を行った。木原が印象に残った試合を振り返りながら声を詰まらせると、三浦も涙を浮かべて木原が拭き取るシーンもあった。互いに声を掛け合うなら、と問われると三浦は「（五輪の）団体戦のうちわにみんなにメッセージを書いていたんですけど、私から木原さんへの思いが溢