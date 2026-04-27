アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）が、5月1日（金）よりファーストランの最終入場者プレゼントとして、「村瀬修功監督デザインイラストカード」を配布することを発表した。【画像】配布される最後の特典『 閃光のハサウェイ』イラストカードイラストカードは、村瀬修功監督が本編の絵コンテを一部抜粋・選定してデザインした特別なイラストカードで、村瀬監督が担当したシーンの