ドッグアジリティに挑戦するポメラニアンさん。なんとも華麗にジャンプしているところを撮影したら…まさかの瞬間を捉えた『奇跡の一枚』が話題になっているのです。 もうそれにしか見えない…！爆笑を呼んだまさかの光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、2.3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『棒を跳び越える犬』を撮影した結果→ジャンプしているとは思えない『偶然の一枚』】 棒を