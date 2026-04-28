兵庫県姫路市の公営住宅で、また「水道メーター」が盗まれる被害が確認されました。 警察は、連続窃盗犯の可能性があるとみて捜査してしています。 ■今月には姫路市内の県営住宅でも同様の被害 姫路市の28日の発表によると、市東部にある市営市川住宅で水道メーター91個が盗まれたほか（写真）、近くにある市営上野住宅でも水道メーター35個が盗まれているのが確認されたということです。