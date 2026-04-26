結婚に踏み切れないカップルたちの旅を追った「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日（木）に放送された第8話では、好き同士なのに結婚に悩むカップルに、ヒコロヒーが愛あるツッコミを入れる場面があった。©AbemaTV,Inc.同番組は、なかなか結婚に踏み切れないカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならないと