「この前のピッチング、見て！」毎年のようにスターが誕生するプロ野球界は、日本中の注目の的。WBCや国民的な大谷人気も手伝い、近年では野球選手との飲み会への参加にプライベート時間のすべてを捧げる“野球選手専門港区女子”も増加しているという。そこで今回は、保険会社に勤めるリノさん（仮名・以下同）、保育士のマキさん、大学生のマイコさんによる「野球選手専門港区女子座談会」を実施。グラウンドではわからないプロ