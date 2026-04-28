タイランドエリートインフォメーションセンター(運営：株式会社大丸トレーディング)は、タイ国政府観光庁傘下の国営企業が運営する長期滞在プログラム「タイランドプリビレッジ」の公式無料セミナー「Japan Roadshow 2026 タイ移住・長期滞在セミナー」を、2026年5月27日(水)に大阪、5月30日(土)に東京で開催いたします。 2026バナー 公式無料セミナーお申込フォ}