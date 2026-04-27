トランプ大統領が出席した、夕食会での銃撃事件。ほとんどの参加者が身を隠す中、ある男性は、ムシャムシャとサラダを食べ続けている。【映像】銃撃直後にサラダを食べ続ける異様な光景（実際の映像）この映像がSNSに投稿されると、瞬く間に拡散され、男性は「サラダマン」と呼ばれるようになった。男性はジャーナリストではなく大物ジャーナリストらのエージェント、マイケル・グランツ氏である。現地メディアがサラダマン