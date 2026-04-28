本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球で6-0の勝利に貢献した。7回に12試合ぶり6号となるソロ。CM明けの一発で、米中継では珍事が発生していた。5-0で迎えた7回先頭の第4打席。ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継ではCMが明け、「Shakey’s」というピザチェーン店のロゴが表示されて