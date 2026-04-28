GABAと乳酸菌で心が元気になる！トマトやキュウリ/カボチャなどの身近な食材でストレスは乗り切れる理由 手軽にGABAをチャージ！ 時間に追われたり、周りに気を使ったりと、普通に暮らしていてもストレスはたまります。そんな日常を乗り切るには、アミノ酸の一種「GABA（ギャバ）」の力を借りましょう。副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整えてくれるなど、抑制系の神経伝達物質として近年注目されている成分