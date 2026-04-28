東京・葛飾区で男性4人が3人組の男に催涙スプレーをかけられ、金塊2kgが奪われました。28日午後1時半過ぎ、葛飾区東新小岩の路上で、「コラと声が聞こえて見たら、かばんを男同士で取り合っていた」と110番通報がありました。捜査関係者などによりますと、男性4人が2kgの金塊を換金するためリュックに入れて持っていたところ、男3人組に突然殴られるなどの暴行を受けたほか、催涙スプレーをかけられ金塊を奪われたということです。