『Pokémon GO』からの発表です。【映像】『Pokémon GO』からの発表「『Pokémon GO』にAED設置箇所が「ポケストップ」として登場します！トレーナーの皆さん2026年5月1日より、『Pokémon GO』内にAED設置箇所が『ポケストップ』として登場します！今年10周年を迎える『Pokémon GO』は、スマートフォンの位置情報を活用することで、プレイヤーが現実世界を歩き、発見し、コミュニティとつながる体験を提