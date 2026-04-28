◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月28日東京D）巨人・川相昌弘ディフェンスチーフコーチ（61）が28日、東京ドームでの広島戦の試合前練習中、ノックを打っていた際に、ケージに当たってはね返った打球が左側頭部に当たった。球団によると、都内の病院で検査を受け、左側頭部打撲と診断された。脳振とうや骨等の異常はないが、大事を取ってこの日の試合は静養し、ベンチ入りはしないことになった。21日の長野での中日戦で