シンガーソングライターのtuki.さんは4月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新曲『零-zero-』のミュージックビデオについて言及しました。【投稿】tuki.、新曲『零-zero-』MVに言及「普通に演出として面白い」tuki.さんは、「ちなみに私は1mmも顔出ししたくありません」とつづり、ミュージックビデオへのリンクを投稿。公開されたミュージックビデオは、実写での顔出し出演を巡って本人とマネジャーがコミカルなやり取りを繰り

◆演出が話題となったtuki.の新曲MV