ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見を開いた。２０１９年の結成から７年、日本フィギュア界の歴史を塗り替え続けてきた２人。ペアの次世代を担う「ゆなすみ」こと、長岡柚奈・森口澄士（木下アカデミー）組に向けて「失敗を恐れず、たくさん経験していろんなことを吸収してほしい」とエールを