大手VTuberグループ「にじさんじ」の公式Xが2026年4月27日に更新され、公式通販サイト「にじさんじオフィシャルストア」で販売している商品を5月1日に値上げすると発表した。発売済みの商品は順次、在庫追加時に値上げするという。一部には「より多くのお客様に、気軽に手に取って楽しんでいただきたい」との思いで改定対象外とする商品もあり、企業努力を称えるような声が広がっている。「石油由来の資材が高騰し、調達環境が非常