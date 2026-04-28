AKB48グループ6組と実業家の西村博之（ひろゆき）氏が28日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス『UP-T』の新CM発表会に登壇した。全6グループが一堂に会するのは「8年ぶり」となり、会場は華やかな雰囲気に包まれた。【写真】「好いとうよ」告白セリフを生披露して照れるひろゆき氏この日のイベントには、AKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）、SKE48（浅井裕華／大村杏／河村優愛／野村実代／