日本語のX投稿が海外で拡散される事例が増えたと、海外メディアが報じている。AIによる自動翻訳で、言語の壁が取り払われたことが一因だという。理由はそれだけではない。海外メディアは、日本のSNSは「インターネットに残された最後の秘境」と報じ、注目している――。写真＝iStock.com／lixu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lixu■アメリカ人が熱狂した「焼肉イラスト」アメリカ発ソーシャルメディアのX（旧ツイッター