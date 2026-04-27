数年前より話題になった言葉「風呂キャン」。“風呂キャンセル”、つまりお風呂に入りたいが、面倒に感じて結局入らずに寝てしまうことを指す言葉だ。風呂キャンに悩む人（風呂キャン界隈）には、どのような特徴があるのか。そして、どうすれば風呂キャンを脱することができるのか。認知行動療法を専門とする臨床心理士の中島美鈴さん（中島心理相談所代表）に教えてもらった。風呂キャン界隈の人の特徴風呂キャンに悩む人の特徴は