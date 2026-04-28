ホワイトソックス８−７エンゼルス」（２７日、シカゴ）ホワイトソックス・村上宗輶内野手がＭＬＢ単独トップの１２号を放った。４−５の七回無死二、三塁。カウント２−２から真ん中低めの１４９キロをすくい上げると、打った直後に確信する逆転３ランとなった。そのままチームは逃げ切り、連敗を止めた。ＮＨＫＢＳでドジャース戦の解説を務めていた今中慎二氏は、ハイライト動画を見て「つかんだのかなって。思