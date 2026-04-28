イランのアッバス・アラグチ外相は２７日、訪問先のロシア西部サンクトペテルブルクで、プーチン大統領と会談した。双方の発表によると、両氏は、両国の戦略的関係を強化することで一致した。アラグチ氏はパキスタンが仲介する米国との戦闘終結に向けた協議の状況について説明し、米国による理不尽な要求や頻繁な立場の変更が進展を遅らせていると主張した。プーチン氏は会談冒頭、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師から