ホルムズ海峡について発言する米国のウォルツ国連大使（手前）。右隣は国連のグテレス事務総長＝27日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は27日、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡などを巡り海洋安全保障を協議する会合を開いた。国連や多くの国からイランに海峡の開放を求める意見が相次いだ。米国はイランによる機雷敷設を批判し、安全を守るために各国に艦船派遣に協力するよう求め