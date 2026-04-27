社員に利益還元する会社は何が違うか。ハイデイ日高代表取締役会長の神田正さんは「中卒で学歴もなく、私ほど能力がない一部上場企業の代表取締役はいない。今があるのは社員、フレンド社員（パート・アルバイト）が、毎日、昼夜問わず働いてくれるおかげだ」という――。※本稿は、神田正『日高屋 10人中6人に美味しいといわれたい』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons日高屋新宿靖国通り店