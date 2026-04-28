お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお池田直人）が27日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』に出演。不遇の時代を振り返った。【写真】高校時代イケメンすぎ！レインボー・ジャンボたかおレインボーは2016年にコンビ結成。男女のあるあるネタなどが話題を呼び、“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』では3位の成績を収めた。今では実力派コント師