「北海道・三陸沖後発地震注意情報」で、実際に備えた住民は4人に1人だったことがわかりました。20日に発生した三陸沖を震源とする地震で、政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、巨大地震への「特別な備え」を呼びかけましたが、27日で1週間となり、呼びかけは午後5時に終了する見通しです。東京大学が注意情報の対象地域で21日夜から22日夜までにインターネットによるアンケート調査を行ったところ、特別な備えにつ