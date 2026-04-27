「日本館御殿」を復元整備する工事の起工式で、くわ入れする青山繁晴環境副大臣＝27日午前、東京・新宿御苑環境省は27日、かつて新宿御苑（東京）に存在した皇室関係者向けの休憩施設「日本館御殿」を復元整備する工事の起工式を開いた。1945年に空襲で焼失したが、収集した写真や文献に加え、類似の皇室施設を参考に外観や内装を再現する。2027年度末の完成を目指す。新宿御苑が皇室の庭園だった明治時代以降、宮内省（当時）