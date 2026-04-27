■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）4/23、NYダウ▲179ドル安、49,310ドル2）4/24、NYダウ▲79ドル安、49,230ドル【前回は】相場展望4月23日号米国株: トランプ氏、中間選挙で不利強まる->レイムダック可能性高い日本株: 4/22の日経平均上昇・東証株価指数下落は異様な市場偏向●2.米国株:米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引1）米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を