相場展望4月27日号　米国株: 米国インテルの再生、再び成長軌道へ⇒米国株高牽引　日本株: 米国ハイテク株高と海外短期筋が牽引、日経平均6万円乗せ　「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準

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■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

　1）4/23、NYダウ▲179ドル安、49,310ドル　2）4/24、NYダウ▲79ドル安、49,230ドル

【前回は】相場展望4月23日号　米国株: トランプ氏、中間選挙で不利強まる->レイムダック可能性高い　日本株: 4/22の日経平均上昇・東証株価指数下落は異様な市場偏向

●2.米国株:　米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引

　1）米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引　　・インテル株価が4/24に+23.6％高と高騰した。インテルは4/23に発表した1~3月期決算で売上高・1株利益が市場予想を上回った。

　　・インテルの業績の状況　　　　　　　　　　　・1~3月期決算　市場予想　　　　　　　　 　決算発表　　　　　売上高　　　124億ドル（約1.97兆円）　　135.7億ドル（約2.16兆円）　　　　　1株利益　　 0.02ドル　　　　　　　　　 0.29ドル　　　・4~6月期見通し　　　　　　　　　　　市場予想　　　　　　　　 　決算発表　　　　　売上高　　　137億ドル（約2.18兆円）　　148億ドル（約2.35兆円）　　　　　1株利益　　 0.19ドル　　　　　　　　　 0.20ドル

　　・インテルは業績悪化で、新しい経営責任者（CEO）のもとで再生に取り組んできた。インテル製品の新製品の評価が高まり、新規購入契約が増えている。結果、企業業績が急回復し始めた。

　　・インテル株の急騰を受け、他のテック株にも波及し、米国株上昇を牽引。

　2）4/24、米国株価指数は半導体株指数（SOX）が牽引　　・4/23の株価指数の状況　　　　　NYダウ　　　　　　　　　▲0.16％　　　　　ナスダック総合　　　　　+1.63　　　　　ナスダック100　　　　　+1.95　　　　　S&P500種　　　　　　　+0.80　　　　　SOX　　　　　　+4.32

　　・半導体株指数（SOX）の上昇率が+4.32％と際立った伸びを示した。インテルの株価上昇率が+23.6％高と急伸したことが波及したと思われる。

●3.ウォーシュ次期FRB議長の承認可能性高まる（フィスコ）

　1）パウエルFRB議長の刑事捜査が取り下げられる。

●4.ワーナー株主総会、パラマウントによる17.5兆円での買収を承認（テレビ朝日）

■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

　1）4/23、上海総合▲13安、4,093　2）4/24、上海総合▲13安、4,079

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

　1）4/23、日経平均▲445円安、59,140円　2）4/24、日経平均+575円高、59,716円

●2.日本株:　米国ハイテク株高を背景に海外短期筋が牽引して日経平均6万円乗せ　「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準

　1）4/23、（1）日経平均は史上初の6万円台乗せ目標達成と（2）達成を機に利益確定売り　　・4/23日経平均の動き（前日終値比）　　　　　朝高　　+428円高　海外短期筋の先物買いが主導　　　　　中盤　　▲963円安　利益確定売り優勢　　　　　終値　　▲445円安　海外短期筋と個人の買いで下げ幅縮小

　　・4/24、人工知能（AI）・半導体関連の値がさ株に買いが継続（前日終値比）　　　 朝高 +623円高 データセンター需要拡大で買い集中　　　　　中盤　　　+85円高（朝比▲538円安）トヨタ決算警戒で売りが波及　　　　　終値　　　+575円高　　　　　　 イラン停戦交渉の進展期待で買い

　2）日経平均寄与上位の状況　　（1）4/23、日経平均▲445円安、寄与上位5銘柄▲305円安、占有率68.53％　　　　銘柄　　　　　　　寄与度　　　　前日比伸び率　　　　ファーストリテイ　▲195円安　　▲3.37％安　　　　リクルート　　　　▲39　　　　▲4.93　　　　ファナック　　　　▲29　　　　▲2.63　　　　日東電工　　　　　▲21　　　　▲3.83　　　　京セラ　　　　　　▲21　　　　▲2.85　　　　　合計　　　　　　▲305

　　（2）4/24、日経平均+575円高、寄与上位5銘柄+668円高、占有率116.17％　　　　銘柄　　　　　　　寄与度　　　前日比伸び率　　　　アドバンテスト　+372円高　　+5.51％高　　　　ソフトバンクG　 +101　　　　+2.15　　　　イビデン　　　　+94　　　　　+12.61　　　　ファーストリテイ+64　　　　　+1.15　　　　東京エレクトロン+37　　　　　+0.81　　　　　合計　　　　　+668　　　・人工知能（AI）・半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中。

　3）「NT倍率　16.7倍」と過去最高値　　・「NT倍率」は、日経平均を東証株価指数（TOPIX）で割った数値。　　・NT倍率の推移　　　　　1/05　　　14.91倍　　　　　2/02　　　14.89　　　　　3/02　　　14.89　　　　　4/01　　　14.64　　　　　4/24　　　16.97　　・NT倍率の高値は、日経平均がTOPIXよりも買われ過ぎ状態を意味する。よって、日経平均の上昇が突出しているため、注意深くみたい。

　4）長期金利は上昇傾向　　・原油・液化天然ガスの多くを輸入に頼る日本にとって、原油高などエネルギー価格の上昇は、インフレ圧力を増す傾向にある。　　・このため、将来の金利上昇が見込まれるため、長期金利が上昇する状況にある。

　5）日経先物が6万円台に上昇、米国ハイテク株で先高期待も、懸念材料あり　　（1）米国株はインテルの構造改革による業績アップもあり、ハイテク株が見直し買いされ、勢いが増している。　　　・日本株にも波及して、海外短期筋の株価先物買い主導、加えて人工知能（AI）や半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中して、日経平均は6万円台乗せに挑戦。

　　（2）懸念材料=原油先物価格の高止まり⇒値上げ・資材不足⇒企業業績への悪影響　　　・イラン情勢の長期化⇒日本経済はインフレ・消費減退・経済後退。　　　　　　　　　　　　　　日本企業はコスト高・値上げ困難・受注減・業績悪化。　　　・米国・イラン交渉は困難を極める。　　　　　・機雷除去だけで6ヵ月以上は要する。　　　　　・湾岸諸国の攻撃を受けた石油設備の復旧に数年間かかる。　　　　　・原油・ガス生産設備の再稼働にも相当な年月を要する。

　　（3）この懸念材料は、現在の株価には織り込まれていない。　　　・下落要因あり。　 　 ・要注意したい。

●3.デンソー、ローム買収案を撤回検討、パワー半導体で合意見通せず（時事通信）

●4.キャノン、2026年12月期営業利益予想を+4,790⇒+4,560億円に下方修正（時事通信）

　1）メモリー価格の高騰に加え、中東情勢の悪化により同地域での販売ができない。

●5.野村総研、通期純利益予想を下方修正、豪州・北米事業などで減損▲969億円（ロイター）

　1）2026年3月通期の純利益予想を+1,040⇒+150億円に大幅下方修正した。のれん等の減損損失を計上する。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

　・5802　住友電工　　　　　業績好調　・6758　ソニー　　　　　　業績堅調

執筆者プロフィール

中島義之　（なかしま　よしゆき）
1970年に積水化学工業(株)入社、メーカーの企画・管理（財務含む）を32年間経験後、企業再生ビジネスに携わる。現在、アイマックスパートナーズ（株）代表。メーカーサイドから見た金融と企業経営を視点に、株式含む金融市場のコメントを2017年から発信。発信内容は、オープン情報（ニュース、雑誌、証券リポート等々）を分析・組み合わせした上で、実現の可能性を予測・展望しながらコメントを作成。http://note.com/soubatennbou