27日午前、栃木県宇都宮市で80代の男性が運転する乗用車が飲食店に突っ込む事故がありました。警察によりますと、27日午前9時半すぎ、宇都宮市春日町の交差点で「車同士の事故」と通報がありました。車は交差点で最初にガードレールに衝突し、その後、赤信号で停止中の乗用車に衝突した後、飲食店に突っ込んだということです。当時この店には誰もおらず、他にケガ人はいませんでした。車を運転していたのは84歳の男性で、軽傷だと