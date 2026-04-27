NewJeansがデンマーク・コペンハーゲンで新アルバムを準備中と報じられる中、所属事務所のADORが公式コメントを発表した。4月27日、ADORは「コペンハーゲン訪問は、NewJeansの新たな音楽的ストーリーを盛り込むための事前プロダクションの一環だ」と明らかにした。【写真】NewJeans脱退メンバー、日本で“入浴”ショット最近、オンラインコミュニティを中心にメンバーのハニ、ヘリン、ヘインのコペンハーゲンでの目撃情報が相次い