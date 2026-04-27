レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼き肉チェーン「牛角」が、食べ放題コースが「平日20％オフ」「休日10％オフ」になる「母の日キャンペーン」を5月7日から期間限定で実施します。【えっ！】対象の各コースで食べられるメニュー一覧も公開！食べたい肉は、どのコースに入ってる？参考に！同キャンペーンの対象コースは「お気軽コース／名探偵コナンコラボグッズ付きお気軽コース」（3058円、以下、税込み）、「