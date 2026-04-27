日本女子プロサッカーリーグが主催する「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」。WEリーグに加盟する12チームが出場し、グループステージ、準決勝を勝ち抜いて決勝に進出した２チームは、RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザとなりました！決勝は、4月29日（水・祝）午後1時から、Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu（神奈川県川崎市）で開催