＜今年もＢＳテレ東で生中継決定！＞WEリーグ１２チームの頂点は！？日本一決定戦！＼大宮VS東京NB　選手のコメントも到着！／「2025/26 WEリーグ クラシエカップ 決勝」

日本女子プロサッカーリーグが主催する「2025/26 WEリーグ クラシエカップ」。WEリーグに加盟する12チームが出場し、グループステージ、準決勝を勝ち抜いて決勝に進出した２チームは、RB大宮アルディージャWOMENと日テレ・東京ヴェルディベレーザとなりました！

決勝は、4月29日（水・祝）午後1時から、Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu（神奈川県川崎市）で開催およびＢＳテレ東での生中継が決定しました。ＢＳテレ東での決勝戦の生中継は４年連続となります。



初の決勝進出となった大宮は、準決勝でセレッソ大阪ヤンマーレディースに対して２戦合計で６ゴールの勝利、一方、３年ぶり２度目の決勝進出となった東京NBは、準決勝でサンフレッチェ広島レジーナに対して２戦合計５ゴールの勝利と、ともに高い得点力を発揮しました。ともにクラシエカップ初制覇を懸けた一戦となる決勝は、両チームともに攻撃力をいかした打ち合いの好ゲームが予想されます。さらに、攻撃だけでなく、守備にも注目！両チームのゴールキーパーが準決勝で好セーブを連発してチームを救いました。攻守ともに見どころ盛りだくさんの大熱戦を解説するのは、2011年ワールドカップ優勝メンバーのレジェンドたち！鮫島彩、阪口夢穂、海堀あゆみの豪華解説陣がWEリーグの選手やプレーの魅力をわかりやすく、かつ、深掘りしますので生放送にご期待ください。

≪出場チーム選手・出演者コメント≫

■乗松瑠華選手（RB大宮アルディージャWOMEN）

©WE LEAGUE



これまで苦しいシーズンもありましたけど、クラブを離れた選手やこれまでこのクラブに関わってきてくれた沢山の方々が繋いできてくれたおかげで辿り着けた優勝のチャンスですし、必ずこのチャンスをものにしたいと思います。そして、クラブ史上初となるファイナルで勝利し、このエンブレムに必ず星をつけたいと思います。

■村松智子選手（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）



©WE LEAGUE



ベレーザは常にタイトルを目指さなければならないチームだと思っています。

多くの先輩方が築いてきたベレーザの伝統の重みを刻み決勝に挑みたいと思います。

上手いだけじゃなく、強いベレーザを体現しようとチーム全員で話してきたので、局面の球際の強さ、一発でゴールを決める勝負強さを発揮して、必ずクラシエカップ初タイトルを獲りたいと思います。





■解説：海堀あゆみ（WEリーグ理事・元日本代表）

4年連続でＢＳテレ東で生中継していただけることをとても嬉しく思っています。クラシエ社様をタイトルパートナーにお迎えし2大会目となるWEリーグクラシエカップ決勝は得点力抜群の2チームの対戦カードとなりました。試合当日はピッチサイドから視聴者のみなさんに選手の様子をたくさんお届けしたいと思っています。その他にも解説のサメちゃん(鮫島彩)、みずほ(阪口夢穂)との解説クロストークで、WEリーグ観戦の楽しさ、魅力をお伝えしていきますのでぜひご覧ください。

≪番組概要≫

【タイトル】 「2025/26 WEリーグクラシエカップ 決勝」

【放送日時】 2026年4月29 日（水・祝）13:00～15:00 （※生中継・延長の可能性あり）

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ｃｈ） 全国無料放送

【配信】 テレ東スポーツ（公式YouTube https://www.youtube.com/tvtokyosports）

※写真使用の際は【©WE LEAGUE】の表記をお願いいたします。



