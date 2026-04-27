Mrs. GREEN APPLEがMCを務める27日放送のTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜後8：55）では、中島健人、宮舘涼太（Snow Man）、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）が“プリンスチーム”として集結。「巨大ジェンガ」「GOOD DAYゲーム」で白熱バトルを展開する。さらに中島の神対応をクイズ化した「ケンティー検定」、舘様発案「同じ釜のメシを食べたい」コラボも行われる。【写真】最新曲「風と町」を披露通常の11