ミセス、中島健人＆宮舘涼太＆塩崎太智“プリンスチーム”と巨大ジェンガで対決 持ち込み企画「ケンティー検定」にも挑戦
Mrs. GREEN APPLEがMCを務める27日放送のTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜 後8：55）では、中島健人、宮舘涼太（Snow Man）、塩崎太智（※崎＝たつさき／M!LK）が“プリンスチーム”として集結。「巨大ジェンガ」「GOOD DAYゲーム」で白熱バトルを展開する。さらに中島の神対応をクイズ化した「ケンティー検定」、舘様発案「同じ釜のメシを食べたい」コラボも行われる。
【写真】最新曲「風と町」を披露
通常の11倍となる高さ4メートルの「巨大ジェンガ」での対決では、ミセスチームとプリンスチームが激突。本番組で特番時代、ジェンガに並々ならぬ熱意を燃やし、ミセスから“ジェンガおかん”の異名で呼ばれる塩崎がリベンジ。山手線ゲームの要領でリズムにのってクイズに解答する「GOOD DAYゲーム」も。白熱のチーム戦でスタジオは大盛り上がりとなる。
中島の持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。「彼女がデートに1時間遅れてきた時」などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。
また、宮舘の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米「龍の瞳」と、長野で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボが展開される。
今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露する。そこで歌われるのは、移り変わる「町」の情景と、変わることなくあり続ける「風」という普遍的なテーマ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスに注目だ。
通常の11倍となる高さ4メートルの「巨大ジェンガ」での対決では、ミセスチームとプリンスチームが激突。本番組で特番時代、ジェンガに並々ならぬ熱意を燃やし、ミセスから“ジェンガおかん”の異名で呼ばれる塩崎がリベンジ。山手線ゲームの要領でリズムにのってクイズに解答する「GOOD DAYゲーム」も。白熱のチーム戦でスタジオは大盛り上がりとなる。
中島の持ち込みコラボ企画「ケンティー検定」では、“生まれた時からプロフェッショナルアイドル”のケンティーの神対応＆プリンスワードをクイズ化。「彼女がデートに1時間遅れてきた時」などのシチュエーションで、ケンティーが言いそうな甘くポジティブなセリフをミセスたちが予想する。
また、宮舘の「同じ釜のメシを食べて仲良くなりたい」という願いから実現したコラボ企画も。宮舘がいつも食べているお米「龍の瞳」と、長野で見つけた最強のご飯のお供を全員で囲み、心もお腹も満たされる和やかなコラボが展開される。
今回のスタジオライブでは、Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」を披露する。そこで歌われるのは、移り変わる「町」の情景と、変わることなくあり続ける「風」という普遍的なテーマ。柔らかな光が降り注ぎ、色とりどりの草花が広がる幻想的な空間での、美しく温もりあふれるライブパフォーマンスに注目だ。