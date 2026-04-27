岡山県県民栄誉賞を受賞した吉田唄菜選手(岡山県庁) ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した倉敷市出身の吉田唄菜選手に、岡山県県民栄誉賞が贈られました。 27日の朝、岡山県庁を訪れた吉田選手は職員から拍手で迎えられました。 吉田選手がアイスダンスを始めたのは中学1年の頃。初めてのオリンピックの舞台については「これまでで一番、緊張しなかった」と話し、華麗