2児の母で俳優の北川景子（39）が、家族の体調不良を報告。また、手芸作品も公開し、ファンからさまざまな声が寄せられている。【映像】北川景子の子どもたちや雰囲気一変の近影2016年1月に歌手でタレントのDAIGOと結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは、子どものために作った手芸作品をたびたび投稿しており、DAIGOも子どもたちの写真を披露するなど、夫婦そろって仲むつまじい家族の様子を公