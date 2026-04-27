2児の母で俳優の北川景子（39）が、家族の体調不良を報告。また、手芸作品も公開し、ファンからさまざまな声が寄せられている。

【映像】北川景子の子どもたちや雰囲気一変の近影

2016年1月に歌手でタレントのDAIGOと結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは、子どものために作った手芸作品をたびたび投稿しており、DAIGOも子どもたちの写真を披露するなど、夫婦そろって仲むつまじい家族の様子を公開してきた。

また、北川は4月23日に黒のノースリーブ姿でほほ笑むイベントのオフショットを投稿。「ショートヘアになっててびっくりしました」「驚きました。とても似合っています」など、雰囲気が一変した姿に注目が集まった。

手芸作品を公開し家族の体調不良を報告

4月26日の投稿では、「久々に。きょうはハムスター。いただいたお花の前に勢ぞろいさせてみました！かわいい！」と、手作りのぬいぐるみを公開。さらに、「#娘胃腸炎 #治ったら息子にうつる #治ったら私にうつる #ここまでワンセット」とハッシュタグを添え、家族が体調不良であることも明かした。

この投稿には「お忙しいだろうにお子さんのために色々作られていて素晴らしいです」「多才すぎる」など、手芸作品への反響のほか、「ご家族の皆様、お大事にしてくださいね」「早く治りますように」など、心配の声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）