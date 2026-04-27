26日、マリの首都バマコ近郊で警戒するマリ軍の兵士（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】西アフリカ・マリでイスラム過激派と連携して複数都市を一斉攻撃した遊牧民トゥアレグの反政府勢力は26日、北部の都市キダルを制圧し、ロシアの要員の撤収で、マリの軍事政権側と合意したと主張した。軍政はロシアと協力関係にあり、ロシアの要員がキダル周辺に展開していた。欧米メディアによると、軍政はキダルなどで反撃を続けていると