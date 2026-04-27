28日放送のテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」（火曜後8・54）では、“人類史に残るお宝”が持ち込まれ、衝撃の鑑定結果が導き出された。今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、100年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼した。事前にAIで鑑定させたところ、表示された結果は「ニセモノ」だったというが、MCのお笑いタレント・今田耕司は「30年以上